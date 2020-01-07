Деньги нуждающимся или 20 книжек: новосибирцы занялись самообразованием на спор
В Инстаграме зародился новый марафон по чтению книг. Его участники обязуются в течение 2020 года прочитать 20 книг и заявляют об этом во всеуслышание на своей странице, в противном случае им придется перечислять деньги в какой-нибудь благотворительный фонд.
В качестве подведения промежуточных итогов участники марафона будут публиковать каждый месяц на своих страничках отчеты с рецензиями на прочитанное.
Одним из новосибирских участников марафона стала модель Ярославна Ларина, она уже опубликовала первый пост-заявление на своей страничке и пригласила к участию друзей.
— За 2020 год каждый из участников марафона обещает прочесть 20 книг. В конце каждого месяца он публикует пост, в котором подробный отчет и рефлексия прочитанного. Нет, это не очередной марафон, который забудется через неделю: за каждый пропущенный пост участник обязуется перечислять 5000 рублей в благотворительный фонд, — объясняет правила Ярославна.
Принять участие в марафоне может любой желающий, присоединиться к единомышленникам можно с помощью хэштега «марафонщербакова».
ИСТОЧНИК KP.RU