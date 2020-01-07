2020-01-07T06:09:31+03:00
Общество

Деньги нуждающимся или 20 книжек: новосибирцы занялись самообразованием на спор

Челлендж с книжками поддержала новосибирская модель
Екатерина КОМЯКОВА
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Ярославна Ларина опубликовала на своей страничке в Инстаграм заявление о том, что она теперь читающая дама. Фото: instagram.com/the_power_of_the_vaginaЯрославна Ларина опубликовала на своей страничке в Инстаграм заявление о том, что она теперь читающая дама. Фото: instagram.com/the_power_of_the_vagina
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В Инстаграме зародился новый марафон по чтению книг. Его участники обязуются в течение 2020 года прочитать 20 книг и заявляют об этом во всеуслышание на своей странице, в противном случае им придется перечислять деньги в какой-нибудь благотворительный фонд.

В качестве подведения промежуточных итогов участники марафона будут публиковать каждый месяц на своих страничках отчеты с рецензиями на прочитанное.

Одним из новосибирских участников марафона стала модель Ярославна Ларина, она уже опубликовала первый пост-заявление на своей страничке и пригласила к участию друзей.

— За 2020 год каждый из участников марафона обещает прочесть 20 книг. В конце каждого месяца он публикует пост, в котором подробный отчет и рефлексия прочитанного. Нет, это не очередной марафон, который забудется через неделю: за каждый пропущенный пост участник обязуется перечислять 5000 рублей в благотворительный фонд, — объясняет правила Ярославна.

Принять участие в марафоне может любой желающий, присоединиться к единомышленникам можно с помощью хэштега «марафонщербакова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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