Перепись населения 2020 в Новосибирске: когда пройдет, где ответить на вопросы онлайн
Перепись населения 2020 в Новосибирске - важное событие, которое ждет город в наступившем году. О том, как все пройдет в столице Сибири, сообщило издание ЧС-ИНФО.
Начнем с того, что в этом году появилось нововведение: анкету все желающие смогут заполнить на сайте Госуслуг. И тогда перепись для вас пройдет в режиме онлайн, и к вам домой с анкетой никто не придет. Ответить на вопросы на портале, согласно предварительному графику, можно будет с 1 по 10 октября.
Затем с 11 по 15 октября будут корректироваться списки: из них исключат тех, кто заполнил анкету на сайте Госуслуг. И уже с 16 по 27 октября переписчики будут ходить по квартирам и предлагать новосибирцам заполнить анкеты.
Если же в это время кого-то из сибиряков не будет дома, то заплнить анкету они смогут в следующие 4 дня - с 28 по 31 октября. В это время переписчики вновь посетят те дома, где не застали жильцов.
ИСТОЧНИК KP.RU