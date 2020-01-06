2020-01-06T19:07:54+03:00
Общество

Перепись населения 2020 в Новосибирске: когда пройдет, где ответить на вопросы онлайн

О том, как пройдет перепись населения 2020 в Новосибирске, рассказали в мэрии города
Татьяна СОЛОВОВА
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Перепись населения пройдет в октябре.Перепись населения пройдет в октябре.
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Перепись населения 2020 в Новосибирске - важное событие, которое ждет город в наступившем году. О том, как все пройдет в столице Сибири, сообщило издание ЧС-ИНФО.

Начнем с того, что в этом году появилось нововведение: анкету все желающие смогут заполнить на сайте Госуслуг. И тогда перепись для вас пройдет в режиме онлайн, и к вам домой с анкетой никто не придет. Ответить на вопросы на портале, согласно предварительному графику, можно будет с 1 по 10 октября.

Затем с 11 по 15 октября будут корректироваться списки: из них исключат тех, кто заполнил анкету на сайте Госуслуг. И уже с 16 по 27 октября переписчики будут ходить по квартирам и предлагать новосибирцам заполнить анкеты.

Если же в это время кого-то из сибиряков не будет дома, то заплнить анкету они смогут в следующие 4 дня - с 28 по 31 октября. В это время переписчики вновь посетят те дома, где не застали жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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