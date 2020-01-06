«Там соседа убивают»: подростки ломали дверь в квартиру новосибирца и били его арматурой

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:24:52+03:00

Однако полиции парень заявил, что с ним все в порядке

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ЧП произошло в доме на улице Виктора Уса: там трое парней, которым на вид было 18-20 лет, пытались вломиться в квартиру молодого человека. Корреспонденту КП-Новосибирск удалось пообщаться с соседом-очевидцем произошедшего.

— Жена меня разбудила с криками: «Там соседа убивают!». Быстренько оделся. Открываю дверь и вижу троих парней с арматурой. Они хотели силой открыть дверь соседа, он придерживал ее рукой, пытаясь не пустить злоумышленников внутрь. В итоге хулиганы несколько раз ударили его по руке арматурой со всей силы. Со словами: «Он нам поджог дверь, не лезьте, до свидания» они зашли в квартиру», — рассказал КП-Новосибирск Виктор (имя изменено).

Виктор вместе с женой вызвали правоохранителей. По словам новосибирца, из квартиры соседа они слышали крики «Помогите! Вызовите полицию!». Сотрудники правоохранительных органов приехали через полчаса. Как выяснилось, другие соседи тоже позвонили в полицию

Так выглядит подъезд. Фото: предоставлено очевидцами.

— У нас на этаже живет моя семья, женщина с двумя детьми, 20-летняя девушка и бабушка. Уже по приезду полицейских мы все вышли в подъезд и выяснилось, что они все также позвонили сотрудникам, — рассказал Виктор.

В подъезде после ЧП был погром. Лежала обломившаяся краска от стен, дверь был вся побита. От попытки ее выломать образовалась щель по стороне замка, через которую было видно квартиру.

— Полицейским открыли дверь со второго раза. В этот момент я находился за дверью и не увидел, кто именно открыл дверь. Полицейский спросил: «У вас все хорошо?». Ему ответили, что все отлично. Сотрудник ко мне повернулся и сказал: «Ну, вот видите, у него все хорошо», — рассказал Виктор.

Правоохранители пробыли на этаже 20 минут. Парень, который вышел из злополучной квартры, выглядел испугавшимся. Левая рука у него не двигалась, дверь он закрыл правой рукой. В квартиру он так и никого не пустил. На вопрос полицейских, что произошло с дверьми и стеной, парень ответил, что это наживное, якобы стерлось. К слову, после инцидента молодого человека больше никто из соседей не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU