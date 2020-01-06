2020-01-06T15:29:08+03:00
Происшествия

«Стоят, смотрят, как лежит»: иномарка сбила мужчину возле остановки, но никто ему не помог

Подписчики обсуждают произошедшее в социальной сети
Ксения ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
В Октябрьском районе сбили мужчину переходившего дорогу в неположенном месте. Фото: АСТ-54В Октябрьском районе сбили мужчину переходившего дорогу в неположенном месте. Фото: АСТ-54
Изменить размер текста:

В Новосибирске 6 января на улице Выборной рядом с остановкой «Жилмассив» водитель седана Nissan Pulsar сбил мужчину. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На фотографии видно, что сибиряк переходил дорогу в неположенном месте. Подписчики группы обеспокоились состоянием здоровья мужчины, так как он лежит на асфальте. Также новосибирцы предположили, что пострадавшему все же стоило вызвать скорую медицинскую помощь.

— Потому что по пешеходному переходу нужно переходить.

— Нет чтобы человека в машину положить! Стоят, смотрят как лежит на холоде.

— Я там проезжала и видела, мужчина лежал с закрытыми глазами и не шевелится, в любом случае пострадал, но он конечно виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стоят, смотрят, как лежит»: иномарка сбила мужчину возле остановки, но никто ему не помог
«Услышал хлопок, что-то подбросили в авто»: в Бердске подожгли машину обманутого дольщика
«Ему было плохо»: новосибирцев возмутил номер с ежом на сцене филармонии
Перепугал всех: новосибирец с кухонным ножом бросался на прохожих и гонялся за автомобилями
Осталась без ресниц: косметолог испортил сибирячке внешний вид
«Город погряз в снегу»: новосибирец пожаловался на плохую уборку улицы Тургенева
Рыбак на снегоходе провалился в снег посреди Обского водохранилища: вызволяли его спасатели
«Ну просто супер-скидки»: в супермаркете продавали уцененные товары по завышенной цене
«Обгоняла на скорости»: сибирячка на иномарке влетела в яму на новосибирском мосту
«Проехал на скорости по пальцам»: водитель повредил ногу женщине и скрылся с места ДТП
«Это бедлам»: новосибирцы массово жалуются на заваленные мусорные площадки
«Надо - перелезут»: огромный сугроб перегородил вход в новосибирский магазин
Зато не испортятся: новосибирец предлагает доесть новогодние салаты горожан за 1200 рублей
«Она стала не нужна»: врачи спасли пожилую кошку, которую хозяева принесли усыпить
«Дорога — стекло»: новосибирцы попали в ДТП с колеей на дамбе ГЭС
«Им просто откручивают головы»: новосибирцы пожаловались на травлю голубей у дома ветеранов
«Отек всех конечностей на высоте 90 метров»: крановщица не смогла спуститься на землю из-за аллергии
Вертолет санавиации спас младенца за сотни километров от Новосибирска
«Продавцы ходят в масках, всех выгнали»: десятки человек засыпало порошком в ТЦ «Династия»
Шел с работы домой: пожилой рабочий с татуировкой пропал возле ТЭЦ в Новосибирске
«Умопомрачительная уборка»: куча снега перегородила полосу на проспекте Маркса в Новосибирске
«Не завидую водителю»: новосибирец разбил спорткар за пять миллионов в ДТП
«Гель прорвет сейчас кожу» — косметолог изуродовал губы сибирячки перед Новым годом
Стало плохо пассажиру: самолет, вылетевший в Петропавловск-Камчатский, экстренно вернулся в Новосибирск
«Это Кисагирь!»: новосибирцев рассмешил толстый кот, застрявший в ветках дерева
«Думали — беременная, оказалось — упитанная»: бездомная собака с лишним весом ищет дом