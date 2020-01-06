«Стоят, смотрят, как лежит»: иномарка сбила мужчину возле остановки, но никто ему не помог

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:29:08+03:00

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В Новосибирске 6 января на улице Выборной рядом с остановкой «Жилмассив» водитель седана Nissan Pulsar сбил мужчину. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На фотографии видно, что сибиряк переходил дорогу в неположенном месте. Подписчики группы обеспокоились состоянием здоровья мужчины, так как он лежит на асфальте. Также новосибирцы предположили, что пострадавшему все же стоило вызвать скорую медицинскую помощь.

— Потому что по пешеходному переходу нужно переходить.

— Нет чтобы человека в машину положить! Стоят, смотрят как лежит на холоде.

— Я там проезжала и видела, мужчина лежал с закрытыми глазами и не шевелится, в любом случае пострадал, но он конечно виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU