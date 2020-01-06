«Ему было плохо»: новосибирцев возмутил номер с ежом на сцене филармонии
В воскресенье, 5 января, на сцене новосибирской филармонии проходил концерт «Снежный драйв». Чтобы послушать выступление джаз-оркестра «Сибирский диксиленд», сибиряки заплатили по 400-500 рублей за билет. Но многие от концерта остались не в восторге, и претензия у них была вовсе не к музыке.
На концерт сибирячку пригласили друзья. Фото: личный архив.
- На концерт меня пригласили друзья. Во время нескольких номеров оркестр был на сцене вместе с цирковыми артистами и животными, - объясняет зрительница Светлана Каверзина. – Когда на сцене были крысы, все прошло еще более-менее. Но когда показывали номер с ежиком, меня коробило. Бедное животное показало несколько трюков, а потом ему было просто плохо и тяжело.
Теперь новосибирцы возмущаются и не хотят, чтобы этот номер повторяли:
- Освободите ежика, верните его в дикую природу, - просят сибиряки.
ИСТОЧНИК KP.RU