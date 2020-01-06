2020-01-06T10:34:27+03:00
Общество

Осталась без ресниц: косметолог испортил сибирячке внешний вид

О своих злоключениях девушка рассказала в интернете
Татьяна СОЛОВОВА
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Ресницы девушки стали прежними после умывания. Фото: revizor.nsk.Ресницы девушки стали прежними после умывания. Фото: revizor.nsk.
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Сибирячка обратилась к косметологу, чтобы сделать ламинирование ресниц. К своему мастеру попасть она не смогла, потому что у проверенного косметолога заболел ребенок: пришлось искать замену в интернете. Но процедура прошла не так, как ожидала клиентка, и она написала гневный отзыв на странице revizor.nsk.

- Нашла мастерицу на «Авито», зовут ее Наташа. Сделала ламинирование ресниц, но когда я на следующий день умылась, то ресницы остались в таком же состоянии, как и были до, - описывает ситуацию сибирячка. - Как будто ничего не делала за 950 рублей.

Девушка попыталась решить вопрос с косметологом миром: предложила вернуть половину стоимости процедуры.

- Но она сказала,что у нее нет средств вернуть, что она может только переделать после Нового года, - передает диалог с мастером клиентка. - Я согласилась, написала ей, на что она мне ответила, мол, данная процедура мне не подходит и заблокировала. Но я делаю уже эту процедуру 5 лет, и всегда делали хорошо. И даже за 700 рублей делала, и за 1200 рублей, и за 1500 рублей. Эффект был одинаковый, всегда устраивал.

Пользователи соцсетей считают, что зря девушка выбрала недорого мастера.

- Опрометчиво ходить к мастерам с такими демократичными ценами. Согласна, что бывают и хорошие, но если не уверены, зачем рисковать. А если бы вообще без ресниц остались? Чем экономить на себе, лучше бы сразу записаться к хорошему мастеру, сертифицированному, проверенному, с отзывами хорошими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Осталась без ресниц: косметолог испортил сибирячке внешний вид
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