«Город погряз в снегу»: новосибирец пожаловался на плохую уборку улицы Тургенева

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:38:59+03:00

О том, что его не устраивает, сибиряк написал в соцсетях

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Завалы снега на улице Тургенева в Октябрьском районе мешают водителям проехать: как уверяют местные, проезжую часть практически не чистили с начала зимы. Об этом рассказал подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» Андрей Перминов.

— С начала зимы проезжую часть чистили пару раз, и на этом уборка закончилась! По улице не то, что проехать, — пройти невозможно! Прошлые года дорогу чистили регулярно, так как здесь находится Больница скорой помощи №2, а сейчас всем плевать! По улице ни скорая, ни пожарная машина не проедут, — рассказал мужчина.

Другие подписчики также отметили, что в городе плохо проводят уборку:

— Весь город погряз в горах снега и дороги и тротуары. Пора наводить порядок в городе!

— Мы за это платим зарплату работникам ЖКХ, повышать тарифы они не забывают, а дороги чистить им некогда!

ИСТОЧНИК KP.RU