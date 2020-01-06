«Город погряз в снегу»: новосибирец пожаловался на плохую уборку улицы Тургенева
Завалы снега на улице Тургенева в Октябрьском районе мешают водителям проехать: как уверяют местные, проезжую часть практически не чистили с начала зимы. Об этом рассказал подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» Андрей Перминов.
— С начала зимы проезжую часть чистили пару раз, и на этом уборка закончилась! По улице не то, что проехать, — пройти невозможно! Прошлые года дорогу чистили регулярно, так как здесь находится Больница скорой помощи №2, а сейчас всем плевать! По улице ни скорая, ни пожарная машина не проедут, — рассказал мужчина.
Другие подписчики также отметили, что в городе плохо проводят уборку:
— Весь город погряз в горах снега и дороги и тротуары. Пора наводить порядок в городе!
— Мы за это платим зарплату работникам ЖКХ, повышать тарифы они не забывают, а дороги чистить им некогда!
ИСТОЧНИК KP.RU