2020-01-06T06:47:05+03:00
Общество

«Ну просто супер-скидки»: в супермаркете продавали уцененные товары по завышенной цене

Фото ценников покупатели обнародовали в соцсетях
Надежда РЫЖКИНА
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Тот самый ценник. Фото: «Ревизорро Новосибирск».Тот самый ценник. Фото: «Ревизорро Новосибирск».
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Новосибирца, который в новогодние праздники отправился за покупками в один из крупных супермаркетов, ждал неприятный сюрприз. Он обнаружил, что в одном из гипермаркетов чипсы, которые предлагались по акции, продавали по завышенной цене. Ценник товара обещал скидку в 31 %, но на деле вместо 48 рублей предлагалось заплатить почти 51 рубль за одну пачку.

— Ну просто супер-скидки, — написал сибиряк анонимно в группе «Ревизорро Новосибирск», где и выложил фото ценника.

Подписчики сообщества удивились вместе с автором поста, но кроме того указали, как именно стоит понимать информацию на ценнике.

— Не переживайте, там такое часто бывает.

— После праздников и не такое прокатывает.

— Чисто по-русски.

— Просто ценник не так повесили, - пишут сейчас комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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