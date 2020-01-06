«Ну просто супер-скидки»: в супермаркете продавали уцененные товары по завышенной цене
Новосибирца, который в новогодние праздники отправился за покупками в один из крупных супермаркетов, ждал неприятный сюрприз. Он обнаружил, что в одном из гипермаркетов чипсы, которые предлагались по акции, продавали по завышенной цене. Ценник товара обещал скидку в 31 %, но на деле вместо 48 рублей предлагалось заплатить почти 51 рубль за одну пачку.
— Ну просто супер-скидки, — написал сибиряк анонимно в группе «Ревизорро Новосибирск», где и выложил фото ценника.
Подписчики сообщества удивились вместе с автором поста, но кроме того указали, как именно стоит понимать информацию на ценнике.
— Не переживайте, там такое часто бывает.
— После праздников и не такое прокатывает.
— Чисто по-русски.
— Просто ценник не так повесили, - пишут сейчас комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU