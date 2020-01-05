«Проехал на скорости по пальцам»: водитель повредил ногу женщине и скрылся с места ДТП

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:21:41+03:00

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В воскресенье, 5 января, на Ключ-Камышенском плато между домом №12 и магазином «Любимый» примерно в 16.00 произошла вария. Водитель наехал на девушку и скрылся с места ДТП: пострадавшая Алена рассказала КП-Новосибирск подробности происшествия.

— Меня сама ситуация очень удивила. Все случилось возле дома. Я шла к сестре, около обочины. Сзади ехала машина, и так тихо, что я вообще не слышала ее. В правой руке у меня были пакеты с сумкой, левая, соответственно пустая. У меня сначала был удар по левой руке, я обернулась и он, не сбавляя ходу проехал по пальцам левой ноги. Я была просто в шоке, даже закричать не смогла, — вспоминает Алена подробности происшествия.

Алена успела запомнить номер автомобиля и приметы автомобилиста. За рулем был крепкий мужчина в черных шапке и куртке. Машина - черный седан с государственным номером Е455АХ. Водитель скрылся с места ДТП.

Не пришли на выручку сибирячке и женщина с коляской и девочка, которые шли мимо.

— Они, как увидели произошедшее, только перемолвились между собой: «Это что сейчас было», — рассказала потерпевшая.

Теперь злоумышленника ищут сотрудники ГИБДД.

— В полиции пообещали найти его. Я очень переживаю. Ведь сейчас каникулы, у нас бегает много детворы. У меня у самой дети, — говорит Алена.

Всех, кто что-либо знает о произошедшем, просят обратиться в полицию по тел. 02.

ИСТОЧНИК KP.RU