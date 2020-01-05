«Это бедлам»: новосибирцы массово жалуются на заваленные мусорные площадки
Новосибирцы столкнулись с завалами отходов на мусорных площадках к концу праздников. Недовольные жители микрорайона ОбьГЭС начали мониторить наполняемость контейнеров и сделали снимки в квартале «Больничного городка» на улице Ветлужской. В кадр фотографа Елены Исаевой попали контейнеры, перегруженные бытовым и строительным мусором.
Подобные жалобы на работу коммунальщиков после 1 января также появлялись в соцсетях микрорайонов «Горский» и «Родники».
- Нужно требовать вывоза мусора у ответственных лиц районных администраций. Они несут солидарную ответственность за этот бедлам, так как контейнерные площадки для сбора и вывоза мусора находятся на муниципальной территории, - посоветовал общественник микрорайона «ОбьГЭС» Игорь Недоступ.
ВАЖНО
Куда обращаться за вывозом мусора?
1. К региональному оператору
Единый региональный оператор координирует работу по вывозу мусора и собирает платежи за эту услугу с населения. На сайте регионального оператора размещены графики вывоза твердых коммунальных отходов и информация о компаниях-перевозчиках мусора.
Кроме того, можно составить заявку по телефону и пожаловаться на работу сборщиков мусора по телефону диспетчерской: +7 (383) 304-90-31
2. В управляющую компанию
УК или ТСЖ обязаны заниматься содержанием придомовой территории и отвечают за ее санитарное состояние и чистоту, но вывозом ТБО занимается региональный оператор.В УК можно поинтересоваться насчет сроков вывоза мусора. В Новосибирской области более 1300 обслуживающих организаций, найти информацию о них можно в 2GIS и в реестре на сайте МинЖКХ региона.
3. В районную администрацию
Муниципалитет обязан контролировать сбор и вывоз мусора, если контейнеры находятся на муниципальной территории. Контакты ответственных лиц размещены в справочнике на сайте мэрии Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU