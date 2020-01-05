2020-01-05T16:50:13+03:00
Общество

«Это бедлам»: новосибирцы массово жалуются на заваленные мусорные площадки

КП-Новосибирск разбиралась, кто ответвенен за уборку отходов
Никита МАНЬКО
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Мусор на некоторых улицах не вывозят уже пять дней. Фото Елены ИсаевойМусор на некоторых улицах не вывозят уже пять дней. Фото Елены Исаевой
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Новосибирцы столкнулись с завалами отходов на мусорных площадках к концу праздников. Недовольные жители микрорайона ОбьГЭС начали мониторить наполняемость контейнеров и сделали снимки в квартале «Больничного городка» на улице Ветлужской. В кадр фотографа Елены Исаевой попали контейнеры, перегруженные бытовым и строительным мусором.

Подобные жалобы на работу коммунальщиков после 1 января также появлялись в соцсетях микрорайонов «Горский» и «Родники».

- Нужно требовать вывоза мусора у ответственных лиц районных администраций. Они несут солидарную ответственность за этот бедлам, так как контейнерные площадки для сбора и вывоза мусора находятся на муниципальной территории, - посоветовал общественник микрорайона «ОбьГЭС» Игорь Недоступ.

ВАЖНО

Куда обращаться за вывозом мусора?

1. К региональному оператору

Единый региональный оператор координирует работу по вывозу мусора и собирает платежи за эту услугу с населения. На сайте регионального оператора размещены графики вывоза твердых коммунальных отходов и информация о компаниях-перевозчиках мусора.

Кроме того, можно составить заявку по телефону и пожаловаться на работу сборщиков мусора по телефону диспетчерской: +7 (383) 304-90-31

2. В управляющую компанию

УК или ТСЖ обязаны заниматься содержанием придомовой территории и отвечают за ее санитарное состояние и чистоту, но вывозом ТБО занимается региональный оператор.В УК можно поинтересоваться насчет сроков вывоза мусора. В Новосибирской области более 1300 обслуживающих организаций, найти информацию о них можно в 2GIS и в реестре на сайте МинЖКХ региона.

3. В районную администрацию

Муниципалитет обязан контролировать сбор и вывоз мусора, если контейнеры находятся на муниципальной территории. Контакты ответственных лиц размещены в справочнике на сайте мэрии Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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