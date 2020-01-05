«Надо - перелезут»: огромный сугроб перегородил вход в новосибирский магазин

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:24:32+03:00

Работники скидывают снег с крыши у входа в магазин. Фото: АСТ-54

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В магазине на улице Пасечной в поселке Садовый сибирских покупателей ждал неприятный сюрприз: вход в магазин бытовой техники преграждал сугроб. Один из очевидцев рассказал об этом в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Чтобы забрать свой заказ, перелезал через перила, опасаясь снега с крыши, так как не огорожено и никого рядом с кучей нет. Продавец сказал, что так с восьми утра, — говорится в сообщении.

Снежная преграда не остановила жителя области. Скооперировавшись с охранником попасть в магазин мужчине все-таки удалось.

— Охранник предложил крикнуть перед выходом, чтобы выскочить и перепрыгнуть через перила, без риска получить кучу снега на голову сверху, — рассказывает мужчина. — Пример отношения к клиентам — «надо — перелезут». Смешно и немножко грустно что-то.

Корреспондентам КП-Новосибирск представители торговой сети рассказали, что сейчас идут работы. Снег сбрасывают с крыши.

— Мы сейчас просим покупателей проходить через большие железные ворота, через склад. Травм никто не получал, — сказал КП-Новосибирск представитель магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU