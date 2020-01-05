2020-01-05T14:32:03+03:00
Общество

Зато не испортятся: новосибирец предлагает доесть новогодние салаты горожан за 1200 рублей

Правда, предложений предприимчивому сибиряку пока не поступало
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Салаты сибиряку ар душе.Салаты сибиряку ар душе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В новосибирском каталоге бесплатных частных объявление появилась интересная вакансия — «доедатель новогодних салатов». Мужчина под ником Анджей Е. готов съесть праздничную еду за 1200 рублей. Работа оплачивается за один час. Выезд на дом.

— Приду к вам в гости и буду доедать и допивать все, что осталось после празднования Нового года, хвалить вас во все щеки и радовать своей компанией, — указано в объявлении.

Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с предприимчивым сибиряком. Он признался, что пошутил, но будет рад, если предложат отведать новогодние блюда.

— Это не способ заработать деньги, а новогодний прикол и шутка, — рассказал Анджей Е. — Если бы позвонили, я бы сначала посмотрел, что за человек. Тем более, если интересная личность, почему бы и не познакомиться. Выпить и встретиться. С меня виски, а с него закуска.

Жена доедальщика новогодних салатов отнеслась к такому объявлению с юмором. Однако мужа предостерегает от отравления.

— Она мне говорит, что, если сейчас будут предлагать новогодние салаты, нужно учитывать, что сегодня 5 января. Можно и отравиться, — смеется разместитель объявления.

Правда, звонков с предложениями пока что мужчине не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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