«Она стала не нужна»: врачи спасли пожилую кошку, которую хозяева принесли усыпить

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:16:05+03:00

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Зоозащитники нашли дом для кошки в возрасте, которую два дна назад предали хозяева . Ветеринары не стали усыплять животное и попытались пристроить его в добрые руки. Диагностика подтвердила — животное абсолютно здорово, сообщила КП-Новосибирск волонтер Ольга.

— Девочка стала просто не нужна, ее принесли в клинику на усыпление, у врачей не поднимается рука сделать это. Кошечка абсолютно здорова, ласковая, умничка , ручная девочка, но взрослая. Возраст примерно 11 лет, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Ольга.

После публикации поста в соцсетях кошку пристроили в тот же день. Врач ветклиники Екатерина подтвердила, что животное забрали два дня назад, но кто именно питомца, в клинике не разглашают.

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ИСТОЧНИК KP.RU