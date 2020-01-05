2020-01-05T13:16:05+03:00
Общество

«Она стала не нужна»: врачи спасли пожилую кошку, которую хозяева принесли усыпить

11-летний питомец оказался абсолютно здоровым
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Хозяева решили усыпить слишком взрослую кошку. Фото: предоставлены зоозащитницей ОльгойХозяева решили усыпить слишком взрослую кошку. Фото: предоставлены зоозащитницей Ольгой
Изменить размер текста:

Зоозащитники нашли дом для кошки в возрасте, которую два дна назад предали хозяева . Ветеринары не стали усыплять животное и попытались пристроить его в добрые руки. Диагностика подтвердила — животное абсолютно здорово, сообщила КП-Новосибирск волонтер Ольга.

— Девочка стала просто не нужна, ее принесли в клинику на усыпление, у врачей не поднимается рука сделать это. Кошечка абсолютно здорова, ласковая, умничка , ручная девочка, но взрослая. Возраст примерно 11 лет, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Ольга.

После публикации поста в соцсетях кошку пристроили в тот же день. Врач ветклиники Екатерина подтвердила, что животное забрали два дня назад, но кто именно питомца, в клинике не разглашают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замерзшая, измученная, голодная: библиотека приютила кошку, от которой трижды отказались люди

Басю пришлось спасать ветеринарам после неудачной беременности, операция была не из дешевых, но сотрудники библиотеки скинулись на нее.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она стала не нужна»: врачи спасли пожилую кошку, которую хозяева принесли усыпить
«Дорога — стекло»: новосибирцы попали в ДТП с колеей на дамбе ГЭС
«Им просто откручивают головы»: новосибирцы пожаловались на травлю голубей у дома ветеранов
«Отек всех конечностей на высоте 90 метров»: крановщица не смогла спуститься на землю из-за аллергии
Вертолет санавиации спас младенца за сотни километров от Новосибирска
«Продавцы ходят в масках, всех выгнали»: десятки человек засыпало порошком в ТЦ «Династия»
Шел с работы домой: пожилой рабочий с татуировкой пропал возле ТЭЦ в Новосибирске
«Умопомрачительная уборка»: куча снега перегородила полосу на проспекте Маркса в Новосибирске
«Не завидую водителю»: новосибирец разбил спорткар за пять миллионов в ДТП
«Гель прорвет сейчас кожу» — косметолог изуродовал губы сибирячки перед Новым годом
Стало плохо пассажиру: самолет, вылетевший в Петропавловск-Камчатский, экстренно вернулся в Новосибирск
«Это Кисагирь!»: новосибирцев рассмешил толстый кот, застрявший в ветках дерева
«Думали — беременная, оказалось — упитанная»: бездомная собака с лишним весом ищет дом