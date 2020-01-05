«Отек всех конечностей на высоте 90 метров»: крановщица не смогла спуститься на землю из-за аллергии

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:07:43+03:00

Женщина была благополучно спущена вниз и передана врачам скорой медицинской помощи. Фото:МАСС

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В субботу, 4 января, в Октябрьском районе по улице Лескова произошло ЧП: 35-летняя крановщица застряла в кабине башенного крана на высоте 90 метров. На видео видно, что кран примыкает к новостройке многоэтажного дома. Как сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба, сибирячке стало плохо из-за аллергии.

— Информация о том, что женщине стало плохо и она не может самостоятельно спуститься с крана, поступила от бригады врачей скорой помощи на телефон оперативного дежурного МАСС в 18.23, — говорится в сообщении МАСС.

Оказалось, что у женщины была аллергическая реакция, которая вызвала сильные оттеки всех конечностей и шеи. Передвигаться крановщица не могла и испытывала сильные боли. Сибирячку эвакуировали с помощью альпснаряжения в сопровождении спасателей. Операция по спасению заняла около часа.

На данный момент известно, что женщину передали врачам скорой медицинской помощи и госпитализировали.

Спасатели сняли с башенного крана сибирячку, опухшую из-за аллергии.Вчера вечером спасатели МАСС провели технически сложную спасательную операцию крановщицы, которой стало плохо на башенном кране на высоте 90 метров. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

ИСТОЧНИК KP.RU