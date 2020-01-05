2020-01-05T12:12:31+03:00
Общество

«Им просто откручивают головы»: новосибирцы пожаловались на травлю голубей у дома ветеранов

Волонтеры уверены: именно из-за этого впервые за пять лет их не пустили к ветеранам
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Воспитанники Воскресной школы и ветераны теперь плачут над судьбой голубей. Фото: предоставлено Ириной Шевцовой.Воспитанники Воскресной школы и ветераны теперь плачут над судьбой голубей. Фото: предоставлено Ириной Шевцовой.
Изменить размер текста:

Новосибирцы рассказали о травле и истреблении голубей возле Новосибирского дома ветеранов. Пенсионерка Ирина Шульгина уверяет, что детям и учителям Воскресной школы при храме Михаила Архангела РПЦ не дали попасть на территорию. Пожилой волонтер рассказала свою версию событий КП-Новосибирск.

Пенсионерка утверждает, что 1 января педагоги Воскресной школы с детьми и волонтерами хотели поздравить своих верных друзей с праздником, но их не запустили с подарками в Новосибирский дом ветеранов. Также волонтерам не дали пополнять кормушки для голубей и белок. И причина, как они утверждают, тому есть:

- Голубей истребляют варварскими методами. Какими? Им просто откручивают головы или травят их. Наивные дети, сделав своими руками домики, хотели спасти голубей, но им этого не позволили. Домики висят, а корма в них нет, — сообщила «КП-Новосибирск» Ирина Шульгина.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос к руководству Новосибирского дома ветеранов и готова выслушать вторую сторону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Кошмар, что за нелюди»: соцсети ужаснуло фото с мертвыми голубями

Убитых кто-то сложил у дерева. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она стала не нужна»: врачи спасли пожилую кошку, которую хозяева принесли усыпить
«Дорога — стекло»: новосибирцы попали в ДТП с колеей на дамбе ГЭС
«Им просто откручивают головы»: новосибирцы пожаловались на травлю голубей у дома ветеранов
«Отек всех конечностей на высоте 90 метров»: крановщица не смогла спуститься на землю из-за аллергии
Вертолет санавиации спас младенца за сотни километров от Новосибирска
«Продавцы ходят в масках, всех выгнали»: десятки человек засыпало порошком в ТЦ «Династия»
Шел с работы домой: пожилой рабочий с татуировкой пропал возле ТЭЦ в Новосибирске
«Умопомрачительная уборка»: куча снега перегородила полосу на проспекте Маркса в Новосибирске
«Не завидую водителю»: новосибирец разбил спорткар за пять миллионов в ДТП
«Гель прорвет сейчас кожу» — косметолог изуродовал губы сибирячки перед Новым годом
Стало плохо пассажиру: самолет, вылетевший в Петропавловск-Камчатский, экстренно вернулся в Новосибирск
«Это Кисагирь!»: новосибирцев рассмешил толстый кот, застрявший в ветках дерева
«Думали — беременная, оказалось — упитанная»: бездомная собака с лишним весом ищет дом