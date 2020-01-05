«Им просто откручивают головы»: новосибирцы пожаловались на травлю голубей у дома ветеранов

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:12:31+03:00

Волонтеры уверены: именно из-за этого впервые за пять лет их не пустили к ветеранам

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Новосибирцы рассказали о травле и истреблении голубей возле Новосибирского дома ветеранов. Пенсионерка Ирина Шульгина уверяет, что детям и учителям Воскресной школы при храме Михаила Архангела РПЦ не дали попасть на территорию. Пожилой волонтер рассказала свою версию событий КП-Новосибирск.

Пенсионерка утверждает, что 1 января педагоги Воскресной школы с детьми и волонтерами хотели поздравить своих верных друзей с праздником, но их не запустили с подарками в Новосибирский дом ветеранов. Также волонтерам не дали пополнять кормушки для голубей и белок. И причина, как они утверждают, тому есть:

- Голубей истребляют варварскими методами. Какими? Им просто откручивают головы или травят их. Наивные дети, сделав своими руками домики, хотели спасти голубей, но им этого не позволили. Домики висят, а корма в них нет, — сообщила «КП-Новосибирск» Ирина Шульгина.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос к руководству Новосибирского дома ветеранов и готова выслушать вторую сторону.

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ИСТОЧНИК KP.RU