Вертолет санавиации спас младенца за сотни километров от Новосибирска
Новосибирские врачи спасли тяжелобольного младенца и двух мужчин с инфарктом за триста километров от Новосибирска. Первый вылет вертолета санавиации состоялся уже 3 января, пилоты забрали самых нуждающихся пациентов.
По данным Минзрава Новосибирской области, пилоты приняли на борт 17-дневного малыша с гемолитической болезнью из Барабинска и двух мужчин с инфарктом из Куйбышева.
Регион получил санитарный вертолет Ми-8 АМТ в августе 2019 года благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Почти за месяц своей работы вертолет эвакуировал 41 пациента, в том числе грудного младенца. Постоянная база воздушного судна — аэродром «Мочище», ежедневно на вертолете дежурят врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.
Ранее власти Новосибирской области распорядились оснастить все районные больницы вертолетными площадками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новосибирцы сняли приземление и взлет вертолета санавиации
«Воздушную скорую» заметили возле «Советской Сибири».(подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU