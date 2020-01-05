2020-01-05T11:13:15+03:00
Общество

Вертолет санавиации спас младенца за сотни километров от Новосибирска

Первый в году вылет вертолет совершил в Барабинск и Куйбышев
Никита МАНЬКО
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Вертолёт санавиации работает с августа. ФОТО: пресс-служба Минздрава НСОВертолёт санавиации работает с августа. ФОТО: пресс-служба Минздрава НСО
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Новосибирские врачи спасли тяжелобольного младенца и двух мужчин с инфарктом за триста километров от Новосибирска. Первый вылет вертолета санавиации состоялся уже 3 января, пилоты забрали самых нуждающихся пациентов.

По данным Минзрава Новосибирской области, пилоты приняли на борт 17-дневного малыша с гемолитической болезнью из Барабинска и двух мужчин с инфарктом из Куйбышева.

Регион получил санитарный вертолет Ми-8 АМТ в августе 2019 года благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Почти за месяц своей работы вертолет эвакуировал 41 пациента, в том числе грудного младенца. Постоянная база воздушного судна — аэродром «Мочище», ежедневно на вертолете дежурят врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

Ранее власти Новосибирской области распорядились оснастить все районные больницы вертолетными площадками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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