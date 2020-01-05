2020-01-05T09:57:25+03:00
Общество

«Продавцы ходят в масках, всех выгнали»: десятки человек засыпало порошком в ТЦ «Династия»

Торговцы пытаются спасти товар после эвакуации
Никита МАНЬКО
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ТЦ "Династия" хотели закрыть из-за проблем с пожарной безопасностью.ФОТО:сервис "Яндекс.Карты"ТЦ "Династия" хотели закрыть из-за проблем с пожарной безопасностью.ФОТО:сервис "Яндекс.Карты"
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Утром в воскресенье, 5 января, посетители и продавцы торгового центра оказались засыпаны порошком для огнетушителей с ног до головы. ЧП произошло в ТЦ «Династия» вскоре после открытия — людей экстренно эвакуировали. К зданию по тревоге приехали около десяти пожарных машин, как рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Пару часов назад я зашла в торговый центр — там все засыпано порошком, ходят продавцы в масках, спасают товар. К тому моменту посетителей уже выгнали, продавцы рассказали, что приезжали 10 пожарных машин. Причин никто не знает, — сообщила очевидец Ирина.

Женщина уточнила, что сам торговый центр небольшой, но пострадали все арендаторы — салон сотовой связи, супермаркет, палатки с овощами, фруктами и одеждой.

Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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