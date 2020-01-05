Шел с работы домой: пожилой рабочий с татуировкой пропал возле ТЭЦ в Новосибирске
Пожилой работник одного из предприятий Новосибирска пропал после смены за несколько дней до Нового года. Вечером 27 декабря 60-летний Владимир Митрофанович Рябченко вышел из здания на улице 2-я Школьная, но домой с работы не вернулся. Вчера волонтеры поисково-спасательного отряда «Маяк» объявили о поисках пропавшего мужчины.
Среди примет пропавшего: рост 170-175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью и короткая. У пропавшего серо-голубые глаза.
Рабочий был одет в черную кепку с козырьком, черный пуховик, черные штаны и черные ботинки. Среди особых примет — татуировка на левой кисти.
Волонтеры просят сообщить о месте нахождения пропавшего в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
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ИСТОЧНИК KP.RU