«Умопомрачительная уборка»: куча снега перегородила полосу на проспекте Маркса в Новосибирске
Новосибирские водители столкнулись с кучей неубранного снега поперек полосы на одной из самых оживленных магистралей левого берега. Сугроб появился вечером в субботу, 4 января, перед съездом с проспекта Карла Маркса на кольцо. Подписчица группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» рассказала, что снег преградил движение по одной из полос.
— Умопомрачительная уборка снега. Левый ряд полностью в снегу, — рассказала женщина.
Другие водители начали жаловаться на работу дорожных служб в комментариях. По данным подписчиков, сугробы занимают целые полосы на Большевистской и Бердском шоссе.
— В городе где было 3 полосы, стало 2. Где было 2 полосы, стала 1 полоса!, — негодует Тевос Андреасян.
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ИСТОЧНИК KP.RU