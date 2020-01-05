2020-01-05T08:36:57+03:00
Общество

«Умопомрачительная уборка»: куча снега перегородила полосу на проспекте Маркса в Новосибирске

Сугробы также мешают водителям на Большевистской и Бердском шоссе
Никита МАНЬКО
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Та самая куча снега.Та самая куча снега.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новосибирские водители столкнулись с кучей неубранного снега поперек полосы на одной из самых оживленных магистралей левого берега. Сугроб появился вечером в субботу, 4 января, перед съездом с проспекта Карла Маркса на кольцо. Подписчица группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» рассказала, что снег преградил движение по одной из полос.

— Умопомрачительная уборка снега. Левый ряд полностью в снегу, — рассказала женщина.

Другие водители начали жаловаться на работу дорожных служб в комментариях. По данным подписчиков, сугробы занимают целые полосы на Большевистской и Бердском шоссе.

— В городе где было 3 полосы, стало 2. Где было 2 полосы, стала 1 полоса!, — негодует Тевос Андреасян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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