2020-01-05T06:59:49+03:00
Общество

«Гель прорвет сейчас кожу» — косметолог изуродовал губы сибирячки перед Новым годом

Визит к косметологу, подаренный дочкой, обернулся кошмаром
Никита МАНЬКО
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Девушка решила подарить себе и маме силиконовые губы перед Новым Годом.ФОТО: Архив КП-НовосибирскДевушка решила подарить себе и маме силиконовые губы перед Новым Годом.ФОТО: Архив КП-Новосибирск
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Жительница Новосибирска решила начать Новый год с силиконовых губ, а заодно эту же услугу косметолога подарила своей маме. Но процедура обернулась отеком, неровностями и боль. Вчера жалоба клиентки была опубликована в инстаграме «Ревизорро- Новосибирск».

История с необычным подарком к Новому году произошла в начале ноября. Клиентка призналась, что делала процедуру не в первый раз — косметолог Алена удалила прежний гель и не успела заняться увеличением. Но мама заявительницы впервые попала на процедуру по увеличению губ. Косметолог сделала сибирячке процедуру и улетела в отпуск из Новосибирска.

- Был отек и губы болели пару дней , потом неделю, потом две. Когда отек спал , мы увидели, что губы в ямах, комках, и гель как будто прорвет сейчас кожу. Мы договорились на том, что Алена напишет , когда прилетит и посмотрит свою работу. Но прошло два месяца, а человек так и не прилетел, — анонимно призналась девушка.

Спустя два месяца боль не прошла и врачи другой клиники рекомендовали маме удалить гель из губ. Дочь с мамой записались на удаление и потребовали деньги обратно, но косметолог нужную сумму так и не отдала. Вскоре после жалоб клиентка получила на карту перевод в 1,5 тысячи рублей за удаление силиконового геля из губ, но не возврат денег — всего 4,5 тысяч рублей за каждую процедуру.

Новосибирцы в соцсетях утверждают, что девушка продешевила и сама виновата в некачественном результате.

— Вы серьезно? 4 500 рублей за губы?вам не страшно было идти к этому человеку?, — написала пользователь ms__krissss.

— Колоть иголками лицо моделями губ из каталога? Вы серьезно? Понимаю, если ногти или волосы неудачно покрасить, это отрастет. А лицо и губы? — говорит пользователь makolg22.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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