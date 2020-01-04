«Это Кисагирь!»: новосибирцев рассмешил толстый кот, застрявший в ветках дерева

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:35:52+03:00

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В Новосибирске упитанный кот застрял в ветках дерева. Как пушистик оказался так высоко от земли, остается гадать. Но по фото видно, что котейка домашний и ухоженный. Снимки опубликованы в аккаунте Дениса Чернацкого в Инстаграме. Картинки позабавили подписчиков молодого человека. Необычную «птичку» на дереве пользователи прозвали «кисагирем». Люди удивились, как тоненькие ветки могут держать такого упитанного котика и не ломаться.

— О! Снегири улетели, коты прилетели.

— Красота! Очень милые фото. Это кот-сибиряк.

Как он оказался так высоко, непонятно. Фото: denischernatskii

— Надеюсь, он там не с 31 декабря сидит.

— А котика интересно, сняли с дерева?

Помимо того, что фото развеселили новосибирцев, люди переживали, какова дальнейшая судьба животного. Пользователи Инстаграма высказали надежду на то, что милый котик все-таки не потерялся, а просто вышел погулять и взобрался на дерево, покрытое инеем.

ИСТОЧНИК KP.RU