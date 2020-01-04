2020-01-04T17:04:08+03:00
Общество

«Думали — беременная, оказалось — упитанная»: бездомная собака с лишним весом ищет дом

Несмотря на свою судьбу, животное очень любит людей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Собака Маша ищет новый дом.Собака Маша ищет новый дом.
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Волонтеры из новосибирского приюта для бездомных животных ищут новый дом для собаки Маши. Животное привезли из Верх-Тулы.

— Нам позвонили и сказали, что бродит беременная собака. Но когда ее доставили в приют на стерилизацию, выяснилось, что она уже стерилизована и даже имеет клеймо, просто очень упитана, — рассказывают активисты.

Сейчас Маша готова уйти в новый дом. По словам волонтеров, собака очень тянется к людям. Сейчас животному пять лет. Активисты называют этот возраст у собаки «самым расцветом». А еще Маша сильная. Как-то она захотела погулять, а вольер был закрыт. Маша снесла дверь и отправилась на прогулку без спроса.

Если вы желаете познакомиться с собакой Машей поближе, звоните по телефону 8-913-985-6253, Елена Владимировна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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