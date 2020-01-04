«Не поеду туда больше!»: новосибирцев возмутила огромная очередь за коньками на катке у оперного театра
В Новосибирске особой популярностью пользуется каток у театра оперы и балета. Однако жители города возмущены огромной очередью за коньками. Но это не единственное недовольство жителей города.
— Чтобы покататься 15 минут на коньках, нужно отстоять огромную очередь. Каток маленький. Весь в снегу. Музыки нет. Раздевалка маленькая, как для гномов, — рассказала сибирячка.
Сибирячка сняла на видео, как люди ждут, когда смогут прокатиться на катке. Ролик возмущенная женщина опубликовала в группе «Нетипичный Новосибирск»
Среди подписчиков паблика нашлись те, кто также долго отстоял в очереди и остался недоволен катком.
— Сегодня тоже в очереди настоялась в ледовом городке.
— Не очень там каток: не лед, а каша снега, давка.
Недовольным жители города предложили купить свои коньки либо найти другую площадку для катания.
— Надо иметь свои, мы же в Сибири живем.
— Каждый год на распродаже коньки можно купить за 600 рублей. Вообще, не проблема, зачем в очередях стоять.
— Музыку свою тащите. Портативные колонки для этого и придуманы. Я на улице переодевался. Никогда в куртке не катался. Даже при — 18 градусов в тренировочном свитере гонял.
— Сегодня в Заельцовском парке каток был свободный.
Новосибирцы пожаловались на огромную очередь за коньками.
ИСТОЧНИК KP.RU