«Не поеду туда больше!»: новосибирцев возмутила огромная очередь за коньками на катке у оперного театра

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:22:46+03:00

Новосибирцы пожаловались на огромную очередь за коньками на каток у оперного театра. Фото: стоп-кадр

При этом на само катание отведено всего 15 минут

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В Новосибирске особой популярностью пользуется каток у театра оперы и балета. Однако жители города возмущены огромной очередью за коньками. Но это не единственное недовольство жителей города.

— Чтобы покататься 15 минут на коньках, нужно отстоять огромную очередь. Каток маленький. Весь в снегу. Музыки нет. Раздевалка маленькая, как для гномов, — рассказала сибирячка.

Сибирячка сняла на видео, как люди ждут, когда смогут прокатиться на катке. Ролик возмущенная женщина опубликовала в группе «Нетипичный Новосибирск»

Среди подписчиков паблика нашлись те, кто также долго отстоял в очереди и остался недоволен катком.

— Сегодня тоже в очереди настоялась в ледовом городке.

— Не очень там каток: не лед, а каша снега, давка.

Недовольным жители города предложили купить свои коньки либо найти другую площадку для катания.

— Надо иметь свои, мы же в Сибири живем.

— Каждый год на распродаже коньки можно купить за 600 рублей. Вообще, не проблема, зачем в очередях стоять.

— Музыку свою тащите. Портативные колонки для этого и придуманы. Я на улице переодевался. Никогда в куртке не катался. Даже при — 18 градусов в тренировочном свитере гонял.

— Сегодня в Заельцовском парке каток был свободный.

Новосибирцы пожаловались на огромную очередь за коньками.

ИСТОЧНИК KP.RU