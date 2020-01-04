2020-01-04T14:22:46+03:00
Общество

«Не поеду туда больше!»: новосибирцев возмутила огромная очередь за коньками на катке у оперного театра

При этом на само катание отведено всего 15 минут
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Новосибирцы пожаловались на огромную очередь за коньками на каток у оперного театра. Фото: стоп-кадрНовосибирцы пожаловались на огромную очередь за коньками на каток у оперного театра. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В Новосибирске особой популярностью пользуется каток у театра оперы и балета. Однако жители города возмущены огромной очередью за коньками. Но это не единственное недовольство жителей города.

— Чтобы покататься 15 минут на коньках, нужно отстоять огромную очередь. Каток маленький. Весь в снегу. Музыки нет. Раздевалка маленькая, как для гномов, — рассказала сибирячка.

Сибирячка сняла на видео, как люди ждут, когда смогут прокатиться на катке. Ролик возмущенная женщина опубликовала в группе «Нетипичный Новосибирск»

Среди подписчиков паблика нашлись те, кто также долго отстоял в очереди и остался недоволен катком.

— Сегодня тоже в очереди настоялась в ледовом городке.

— Не очень там каток: не лед, а каша снега, давка.

Недовольным жители города предложили купить свои коньки либо найти другую площадку для катания.

— Надо иметь свои, мы же в Сибири живем.

— Каждый год на распродаже коньки можно купить за 600 рублей. Вообще, не проблема, зачем в очередях стоять.

— Музыку свою тащите. Портативные колонки для этого и придуманы. Я на улице переодевался. Никогда в куртке не катался. Даже при — 18 градусов в тренировочном свитере гонял.

— Сегодня в Заельцовском парке каток был свободный.

Новосибирцы пожаловались на огромную очередь за коньками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не поеду туда больше!»: новосибирцев возмутила огромная очередь за коньками на катке у оперного театра
Новосибирец погиб в страшной аварии в Курганской области
«Высаживаем детей на проезжую часть»: новосибирцев возмутила нечищеная парковка у школы
«Там больше 100 килограммов»: новосибирца напугал огромный сугроб на козырьке торгового центра
Пришлось стрелять: в Новосибирске двое мужчин напали на полицейских
Кто заказывал Локомотив на Дубровку? В Новосибирской области спасли замерзающего мужчину на полустанке
«Докатились, ужас»: сибирячку возмутила платная горка в парке Кирова
Откройте ворота, мы вывезем мусор: водитель мусоровоза рассказал, почему не вывозится мусор
Будь осторожен - ремонт: несколько аварий произошло на Октябрьском мосту
«Чувак реально спас»: водитель «Тойоты» вытянул забуксовавшую в снегу фуру
Берегись автомобиля: двух угонщиков поймали в Новосибирской области
«А что вы хотели от дешевки?»: сибирячке продали некачественную тушенку в магазине
Погода на день в Новосибирске: 4 января переменная облачность и минус 5 градусов
Поиски парня с севшим телефоном, пропавшего в Новосибирске, закончились трагедией
Ушел 1 января: в Новосибирске пропал парень с севшим телефоном
Новосибирец погиб в страшной аварии в Курганской области
«Слезы рекой»: сибирячке испортили челку в салоне красоты
Опоздали на час: у скорого поезда «Новосибирск — Новокузнецк» заклинило колеса
Пленники колец: спасатели освободили пальцы сибиряков из заточения