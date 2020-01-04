Новосибирец погиб в страшной аварии в Курганской области
В четверг, 2 декабря, в Курганской области на трассе «Иртыш» произошло страшное ДТП: на дороге столкнулись две иномарки. Машины разбиты, есть пострадавшие: среди них - два ребенка.
— Водитель автомобиля «Форд Фокус» - житель Челябинской области - во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого был житель Новосибирска 1992 года рождения, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Курганской области.
Водитель и взрослые пассажиры, которые были в «Тойоте», погибли. Пятилетнего ребенка из этого же автомобиля доставили в больницу. 12-летний ребенок из машины марки «Форд» так же находится под присмотром медицинских работников.
Сейчас по факту ДТП сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Теперь виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU