Новосибирец погиб в страшной аварии в Курганской области

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:20:01+03:00

Несколько человек погибли. Фото: ГУ МВД России по Курганской области.

Он был за рулем одного из автомобилей

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В четверг, 2 декабря, в Курганской области на трассе «Иртыш» произошло страшное ДТП: на дороге столкнулись две иномарки. Машины разбиты, есть пострадавшие: среди них - два ребенка.

— Водитель автомобиля «Форд Фокус» - житель Челябинской области - во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого был житель Новосибирска 1992 года рождения, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Курганской области.

Водитель и взрослые пассажиры, которые были в «Тойоте», погибли. Пятилетнего ребенка из этого же автомобиля доставили в больницу. 12-летний ребенок из машины марки «Форд» так же находится под присмотром медицинских работников.

Сейчас по факту ДТП сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Теперь виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU