2020-01-04T13:07:28+03:00
Общество

«Высаживаем детей на проезжую часть»: новосибирцев возмутила нечищеная парковка у школы

«Карманами» невозможно пользоваться, как только выпал первый снег
Ульяна ДЖАНКОВА
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Родители пожаловались в соцсети на нечищеную парковку у школы.Родители пожаловались в соцсети на нечищеную парковку у школы.
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Новосибирцы пожаловались на нечищеную парковку возле школы №199. Образовательное учреждение находится на улице Лазурная. Фотография заснеженных «карманов» опубликована в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— С началом третьей четверти точно ничего не изменится, ведь так же было и до каникул. Мы высаживаем детей прямо на проезжей части, и они лезут по этим сугробам до тротуара, благо, он немного очищен,- написали в паблике возмущенные родители.

Однако подписчики группы осудили новосибирцев, которые возят своих детей в школу на машине, а не идут пешком до нее.

— Дети ходить пешком до школы совсем разучились? На физкультуре, наверное, тоже сидят в машине.

— У меня первоклассник , ходит сам в школу и обратно, но я заранее продумал логистику, от подъезда до входа в школу 30 метров.

— Мои ходили пешком, хоть и была возможность возить. Погуляют — здоровее будут.

— Уже лень пройтись.

— Вам почисти до тротуара, так и туда заедите. Школа № 196, каждое утро не пройдешь из-за машин. Была бы возможность, наверное, к крыльцу школы подвозили бы. Пусть хоть так немного подвигаются.

— Ну, так там, наверное, всю зиму не чистили, а у нас в центре вчера погрузчик повозился, в стороны разгреб, парковки закопал и стоящие на обочине машины и все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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