«Там больше 100 килограммов»: новосибирца напугал огромный сугроб на козырьке торгового центра
В Калининском районе Новосибирска в микрорайоне Пашино большой сугроб напугал Александра Стародумова. Груда снега свисает с козырька торгового центра «Район», который находится на улице Новоуральская, 17. Глыба угрожает в любую минуту обрушиться на головы посетителей ТЦ. Мужчины сфотографировал сугроб и опубликовал снимки в группе «Инцидент-Пашино Онлайн». Новосибирец предупредил людей, что нужно быть осторожными при входе в здание.
— Я думал, нас уже ничего не напугает, — прокомментировали подписчики паблика.
Огромный сугроб угрожает в любую минуту рухнуть на головы посетителей ТЦ.
— Этот слой снега весит больше 100 килограммов. А теперь представьте, что все это может обвалиться в любой момент вместе с тем же козырьком, а там дети ходят. Каждый год так.
— Если вы такие умные, то придите и уберите этот снег. Я работаю там дворником, но это не наша работа.
— Весной само, видно, растает.
ИСТОЧНИК KP.RU