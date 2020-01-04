2020-01-04T12:25:05+03:00
Общество

«Там больше 100 килограммов»: новосибирца напугал огромный сугроб на козырьке торгового центра

Об этом мужчина рассказал в соцсети
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Пашино мужчину напугал сугроб на козырьке ТЦ.В Пашино мужчину напугал сугроб на козырьке ТЦ.
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В Калининском районе Новосибирска в микрорайоне Пашино большой сугроб напугал Александра Стародумова. Груда снега свисает с козырька торгового центра «Район», который находится на улице Новоуральская, 17. Глыба угрожает в любую минуту обрушиться на головы посетителей ТЦ. Мужчины сфотографировал сугроб и опубликовал снимки в группе «Инцидент-Пашино Онлайн». Новосибирец предупредил людей, что нужно быть осторожными при входе в здание.

— Я думал, нас уже ничего не напугает, — прокомментировали подписчики паблика.

Огромный сугроб угрожает в любую минуту рухнуть на головы посетителей ТЦ.

Огромный сугроб угрожает в любую минуту рухнуть на головы посетителей ТЦ.

— Этот слой снега весит больше 100 килограммов. А теперь представьте, что все это может обвалиться в любой момент вместе с тем же козырьком, а там дети ходят. Каждый год так.

— Если вы такие умные, то придите и уберите этот снег. Я работаю там дворником, но это не наша работа.

— Весной само, видно, растает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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