Пришлось стрелять: в Новосибирске двое мужчин напали на полицейских

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:40:16+03:00

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Двое пьяных мужчин напали на полицейских в центре Новосибирска.

- 3 января в 20.45 в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Ленина происходит драка. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. На месте происшествия двое граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на полицейских и причинили им телесные повреждения. Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Выстрелы из табельного оружия урезонили пьяных мужчин.

- Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции. Ими оказались двое новосибирцев в возрасте 22 и 26 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), - отметили в ведомстве.

Отметим, что данная статья предусматривает наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU