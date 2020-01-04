Пришлось стрелять: в Новосибирске двое мужчин напали на полицейских
Двое пьяных мужчин напали на полицейских в центре Новосибирска.
- 3 января в 20.45 в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Ленина происходит драка. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. На месте происшествия двое граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на полицейских и причинили им телесные повреждения. Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Выстрелы из табельного оружия урезонили пьяных мужчин.
- Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции. Ими оказались двое новосибирцев в возрасте 22 и 26 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), - отметили в ведомстве.
Отметим, что данная статья предусматривает наказание на срок до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU