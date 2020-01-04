Кто заказывал Локомотив на Дубровку? В Новосибирской области спасли замерзающего мужчину на полустанке

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:22:12+03:00

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Ночью 1 января Железнодорожники и полицейские спасли замерзающего на остановочной платформе мужчину. Сотрудники транспортной полиции отметили, что неизвестно откуда мужчина оказался на полустанке. Вероятно, что всё могло закончиться печально, если бы не проезжавший поезд.

- 1 января в позднее вечернее время локомотивная бригада поезда, проезжающего мимо остановочного пункта «Дубровка» Новосибирской области, заметила на платформе мужчину. В сложившихся метеоусловиях (обильные снегопады и низкая температура воздуха), позднего времени суток и отсутствия в ближайшее время на данном направлении пригородных поездов, машинист Константин Пономарев и помощник машиниста Николай Климов решили незамедлительно передать информацию об обнаруженном человеке в правоохранительные органы, - рассказала Ирина Ерохина, пресс-секретарь Новосибирского региона ЗСЖД.

Судя по всему мужчина решил поехать домой на электричке, но поезда уже не ходили.

- в полицию поступило сообщение о мужчине на остановочном пункте «Дубровка». Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Около 2 часов ночи локомотивная бригада следующего грузового поезда остановила состав на остановочном пункте «Дубровка» и доставила замерзающего мужчину до станции «Инская». Мужчину передали сотрудникам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по НСО.

ИСТОЧНИК KP.RU