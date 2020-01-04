Откройте ворота, мы вывезем мусор: водитель мусоровоза рассказал, почему не вывозится мусор

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:11:59+03:00

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В Новосибирске водитель мусоровоза рассказал, о трудностях с вывозом мусора. В качестве примера он привёл Железнодорожный район города. - здравствуйте. Я водитель мусоровоза. На примере Железнодорожного района хочу рассказать, что вывоз мусора по многим адресам затруднён, так как невозможно подъехать к контейнерам, - пишет сегодня сайт «АСТ-54».

Водитель сообщает, что не только рыхлый снег мешает подобраться к мусорным бакам. Зачастую ворота и шлагбаумы оказываются на замке.

- Речь не только о снеге: мы часто не можем открыть ворота, шлагбаумы и замки, так как вся информация об объектах осталась у прежней конторы. Это отнимает много лишнего времени. Просьба к жильцам: не закрывайте ворота и шлагбаумы до тех пор, пока не нормализуется вывоз мусора, - сообщает «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54».

Напомним, что в Новосибирске с началом нового года изменился перечень подрядчиков, занимающихся вывозом твердых коммунальных отходов. Почти во всех районах города с 1 января работают новые подрядчики.

ИСТОЧНИК KP.RU