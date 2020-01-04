2020-01-04T08:34:01+03:00
Общество

Будь осторожен - ремонт: несколько аварий произошло на Октябрьском мосту

В Новосибирске автомобили продолжают биться о бетонные блоки
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
Авария осложнила движение по переправе в обоих направлениях. И стала не единственной.Авария осложнила движение по переправе в обоих направлениях. И стала не единственной.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Новосибирске продолжаются ремонтные работы на Октябрьском мосту.

В связи с этим проезжая часть сужена. На самой переправе установлены бетонные перекрытия. Они и становятся преградой для автовладельцев. Сразу несколько аварий произошло сегодня ночью.

- в ДТП попал седан ВАЗ-2110. Водитель не справился с управлением, в результате чего его автомобиль налетел на бетонные блоки, получив серьёзные повреждения передней части и левой стороны, - отмечают очевидцы аварии в группе «АСТ-54».

Авария осложнила движение по переправе в обоих направлениях. И стала не единственной.

- через несколько минут в сдвинутый ВАЗом бетонный блок врезался седан «Chevrolet Cobalt», брендированный «Uber». Автомобиль такси получил повреждения передней части, а затем в него въехал седан Volkswagen. Машины врезаются одна за другой в бетонные блоки на Октябрьском мосту, где продолжаются ремонтные работы, - сообщали в «Новосибирская службе эвакуации АСТ-54».

Ремонт Октябрьского моста продолжается. Рабочие перекрыли две полосы из трёх, поставив бетонные блоки. Автолюбители будьте внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пришлось стрелять: в Новосибирске двое мужчин напали на полицейских
Кто заказывал Локомотив на Дубровку? В Новосибирской области спасли замерзающего мужчину на полустанке
«Докатились, ужас»: сибирячку возмутила платная горка в парке Кирова
Откройте ворота, мы вывезем мусор: водитель мусоровоза рассказал, почему не вывозится мусор
Будь осторожен - ремонт: несколько аварий произошло на Октябрьском мосту
«Чувак реально спас»: водитель «Тойоты» вытянул забуксовавшую в снегу фуру
Берегись автомобиля: двух угонщиков поймали в Новосибирской области
«А что вы хотели от дешевки?»: сибирячке продали некачественную тушенку в магазине
Погода на день в Новосибирске: 4 января переменная облачность и минус 5 градусов
Поиски парня с севшим телефоном, пропавшего в Новосибирске, закончились трагедией
Ушел 1 января: в Новосибирске пропал парень с севшим телефоном
Новосибирец погиб в страшной аварии в Курганской области
«Слезы рекой»: сибирячке испортили челку в салоне красоты
Опоздали на час: у скорого поезда «Новосибирск — Новокузнецк» заклинило колеса
Пленники колец: спасатели освободили пальцы сибиряков из заточения