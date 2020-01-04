Будь осторожен - ремонт: несколько аварий произошло на Октябрьском мосту

4 Янв. 2020 2020-01-04T08:34:01+03:00

Авария осложнила движение по переправе в обоих направлениях. И стала не единственной. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В Новосибирске продолжаются ремонтные работы на Октябрьском мосту.

В связи с этим проезжая часть сужена. На самой переправе установлены бетонные перекрытия. Они и становятся преградой для автовладельцев. Сразу несколько аварий произошло сегодня ночью.

- в ДТП попал седан ВАЗ-2110. Водитель не справился с управлением, в результате чего его автомобиль налетел на бетонные блоки, получив серьёзные повреждения передней части и левой стороны, - отмечают очевидцы аварии в группе «АСТ-54».

Авария осложнила движение по переправе в обоих направлениях. И стала не единственной.

- через несколько минут в сдвинутый ВАЗом бетонный блок врезался седан «Chevrolet Cobalt», брендированный «Uber». Автомобиль такси получил повреждения передней части, а затем в него въехал седан Volkswagen. Машины врезаются одна за другой в бетонные блоки на Октябрьском мосту, где продолжаются ремонтные работы, - сообщали в «Новосибирская службе эвакуации АСТ-54».

Ремонт Октябрьского моста продолжается. Рабочие перекрыли две полосы из трёх, поставив бетонные блоки. Автолюбители будьте внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU