2020-01-04T07:48:38+03:00
Общество

«Чувак реально спас»: водитель «Тойоты» вытянул забуксовавшую в снегу фуру

Видео с тем, как легковушка тащит авто, появилось в соцсетях
Поделиться:
Авто вызволить удалось.Авто вызволить удалось.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В пятницу, 3 января, на улице Выборной в Новосибирске забуксовала фура. Долгие попытки водителя большегруза выбраться из снежной каши не привели к успеху. Тогда ему на помощь пришёл неравнодушный водитель иномарки. И именно его авто - значительно уступающий по размерам универсал Toyota Caldina - вытащило грузовик из западни.

Очевидец происшествия выложил видеоролик в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». За сутки видео с самоотверженным подвигом владельца «Тойоты» собрал более 140 тысяч просмотров. В комментариях похвалили неравнодушие водителя и особенно заценили его автомобиль:

— Чувак реально спас, уважуха.

— Реальное уважение таким ребятам! Дай бог им здоровья, успехов и удачи!

— Toyota Caldina — это один из лучших универсалов! Неубиваемая машина!

Водитель Тойоты вытянул забуксовавшую в снегу фуру.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24