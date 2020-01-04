«А что вы хотели от дешевки?»: сибирячке продали некачественную тушенку в магазине
Жительница Новосибирска осталась недовольна качеством свиной тушёнки, которую купила в магазине. Об этом она сообщила в анонимном посте группы «Ревизорро Новосибирск».
— Советую эту тушенку не покупать. Буду рада рекомендациям другой, более качественной, — написала женщина.
От подписчиков группы тут же посыпались рекомендации вкусных и качественных аналогов:
— Вообще, если есть кому заказать с востока, — бурятскую. Это самая офигенная, - советуют сибирячке комментаторы.
Некоторые подписчики посчитали, что самый надёжный вариант — готовить тушёнку самостоятельно.
Но не обошлось и без критики в адрес покупательницы:
— А что вы хотели от дешманской тушенки?
— Сначала купят за три копейки, потом жалуются! Покупайте нормальную, за хорошие деньги, а не за копейки! А эта тушенка соотвествует своей цене.
ИСТОЧНИК KP.RU