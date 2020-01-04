«А что вы хотели от дешевки?»: сибирячке продали некачественную тушенку в магазине

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:15:15+03:00

О неудачной покупке она рассказала в соцсетях

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Жительница Новосибирска осталась недовольна качеством свиной тушёнки, которую купила в магазине. Об этом она сообщила в анонимном посте группы «Ревизорро Новосибирск».

— Советую эту тушенку не покупать. Буду рада рекомендациям другой, более качественной, — написала женщина.

От подписчиков группы тут же посыпались рекомендации вкусных и качественных аналогов:

— Вообще, если есть кому заказать с востока, — бурятскую. Это самая офигенная, - советуют сибирячке комментаторы.

Некоторые подписчики посчитали, что самый надёжный вариант — готовить тушёнку самостоятельно.

Но не обошлось и без критики в адрес покупательницы:

— А что вы хотели от дешманской тушенки?

— Сначала купят за три копейки, потом жалуются! Покупайте нормальную, за хорошие деньги, а не за копейки! А эта тушенка соотвествует своей цене.

ИСТОЧНИК KP.RU