Погода на день в Новосибирске: 4 января переменная облачность и минус 5 градусов

4 Янв. 2020 2020-01-04T06:33:44+03:00

Какая погода ждёт новосибирцев в преддверии Рождества

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Сегодня в городе понижение температуры в течение дня, будет идти снег.

— 4 января в Новосибирске облачно с прояснениями, днём и ночью небольшой снег. В отдельных районах гололёдные явления. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица. Температура -2-7 градусов, — информирует Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер юго-западного направления со скоростью 5-8 метров в секунду.

Синоптики «Гисметео.ру» прогнозируют на субботу малооблачную погоду, небольшой снег, температура днём -3-8 градусов. Ветер юго-западного направления силой 3-7 метров в секунду.

— в субботу, 4 января, в Новосибирске ожидается облачная погода, в утренние часы возможен туман, в течение дня небольшой снег, дневная температура -11-13 градусов, давление немного выше нормы, — прогнозирует «Центр.Фобос» —ветер юго-западного направления, умеренный.

Как дополняют синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра, 6 и 7 января в Новосибирской области переменная облачность, без осадков, ветер юго-западного направления, дневная температура -7-10 градусов.

В понедельник 6 января в регионе ожидается понижение температурного фона. Днём 7 января -9-11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU