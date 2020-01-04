Поиски парня с севшим телефоном, пропавшего в Новосибирске, закончились трагедией

4 Янв. 2020 2020-01-04T06:24:54+03:00

Молодого человека искали три дня, к сожалению, живым найти не удалось

Изменить размер текста: A A

19-летний Алексей Бочкарев ушёл из дома 1 января. Было известно, что в последнее время он проживал в Октябрьском районе Новосибирска.

- Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск.

В настоящее время, более подробную информацию в поисковом отряде дать не могут.

- чуть ранее парень проживал в Искитимском районе. В Новосибирск приехал учиться. Ранее он не пропадал. По предварительной информации, у парня сел телефон, и больше на связь он не выходил. Родители обзвонили всех друзей, больницы и родственников, - ориентировкой делились в отряде «Лиза Алерт».

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам погибшего.

Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU