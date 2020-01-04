2020-01-04T06:24:54+03:00
Общество

Поиски парня с севшим телефоном, пропавшего в Новосибирске, закончились трагедией

Молодого человека искали три дня, к сожалению, живым найти не удалось
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам погибшего.«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам погибшего.
Изменить размер текста:

19-летний Алексей Бочкарев ушёл из дома 1 января. Было известно, что в последнее время он проживал в Октябрьском районе Новосибирска.

- Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск.

В настоящее время, более подробную информацию в поисковом отряде дать не могут.

- чуть ранее парень проживал в Искитимском районе. В Новосибирск приехал учиться. Ранее он не пропадал. По предварительной информации, у парня сел телефон, и больше на связь он не выходил. Родители обзвонили всех друзей, больницы и родственников, - ориентировкой делились в отряде «Лиза Алерт».

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам погибшего.

Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24