Поиски парня с севшим телефоном, пропавшего в Новосибирске, закончились трагедией
19-летний Алексей Бочкарев ушёл из дома 1 января. Было известно, что в последнее время он проживал в Октябрьском районе Новосибирска.
- Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск.
В настоящее время, более подробную информацию в поисковом отряде дать не могут.
- чуть ранее парень проживал в Искитимском районе. В Новосибирск приехал учиться. Ранее он не пропадал. По предварительной информации, у парня сел телефон, и больше на связь он не выходил. Родители обзвонили всех друзей, больницы и родственников, - ориентировкой делились в отряде «Лиза Алерт».
«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам погибшего.
Мы следим за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU