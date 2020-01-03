Новосибирец погиб в страшной аварии в Курганской области

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:58:18+03:00

В аварии пострадали дети. Фото: ГУ МВД России по Курганской области.

Он был за рулем одного из автомобилей

Изменить размер текста: A A

В четверг 2 января на автодороге «Иртыш» в Курганской области произошло ДТП. Столкнулись две иномарки.

— Водитель автомобиля «Форд Фокус» житель Челябинской области, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением жителя Новосибирска 1992 г.р, — сообщает пресс-служба МВД России по Курганской области.

Пассажиры в «Тойоте» погибли. Пятилетний ребенок госпитализирован в больницу.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Самая строгая мера наказания 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU