2020-01-03T15:58:18+03:00
Происшествия

Новосибирец погиб в страшной аварии в Курганской области

Он был за рулем одного из автомобилей
Анна ПАШАГИНА
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В аварии пострадали дети. Фото: ГУ МВД России по Курганской области.В аварии пострадали дети. Фото: ГУ МВД России по Курганской области.
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В четверг 2 января на автодороге «Иртыш» в Курганской области произошло ДТП. Столкнулись две иномарки.

— Водитель автомобиля «Форд Фокус» житель Челябинской области, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением жителя Новосибирска 1992 г.р, — сообщает пресс-служба МВД России по Курганской области.

Пассажиры в «Тойоте» погибли. Пятилетний ребенок госпитализирован в больницу.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Самая строгая мера наказания 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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