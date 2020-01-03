«Слезы рекой»: сибирячке испортили челку в салоне красоты
Сибирячка решила сходить в салон и подравнять себе челку. Позвонила в салон, администратор записала на удобное время. Только конечный результат женщину не обрадовал.
— Возможно, меня ей навязали, а она, например, детский или мужской мастер. Кресло, похоже, не поворачивается. Мастер заходила то с одной, то с другой стороны, вместо того, чтобы повернуть кресло и стричь спереди, — оставила сибирячка отзыв на сайте Flamp.ru.
На кадрах видно, что челка подстрижена обрывками. Линия идет будто бы волной по бокам.
В комментариях сибиряки поддержали женщину:
— Кажется, я, не имея образования парикмахера, могу канцелярскими ножницами лучше постричь.
— Белая штриховка на фото, как будто слезы рекой.
ИСТОЧНИК KP.RU