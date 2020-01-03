«Слезы рекой»: сибирячке испортили челку в салоне красоты

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:50:44+03:00

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Сибирячка решила сходить в салон и подравнять себе челку. Позвонила в салон, администратор записала на удобное время. Только конечный результат женщину не обрадовал.

— Возможно, меня ей навязали, а она, например, детский или мужской мастер. Кресло, похоже, не поворачивается. Мастер заходила то с одной, то с другой стороны, вместо того, чтобы повернуть кресло и стричь спереди, — оставила сибирячка отзыв на сайте Flamp.ru.

На кадрах видно, что челка подстрижена обрывками. Линия идет будто бы волной по бокам.

В комментариях сибиряки поддержали женщину:

— Кажется, я, не имея образования парикмахера, могу канцелярскими ножницами лучше постричь.

— Белая штриховка на фото, как будто слезы рекой.

ИСТОЧНИК KP.RU