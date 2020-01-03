2020-01-03T12:50:54+03:00
Происшествия

Пленники колец: спасатели освободили пальцы сибиряков из заточения

Инциденты случились на новогодние праздники
Анна ПАШАГИНА
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Кольца пришлось перекусывать. Фото: «Спасатели МАСС 16+»Кольца пришлось перекусывать. Фото: «Спасатели МАСС 16+»
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1 и 2 января спасатели вытаскивали пальцы сибирячек из колец. К ним обратились две женщины разного возраста.

— Одетые на безымянный палец правой руки, кольца сильно сдавили палец, что привело к его сильно отеку, — сообщается в группе «Спасатели МАСС 16+» в социальных сетях.

Спасателям пришлось перекусывать оба кольца. Снять их не представлялось возможности.

— Пальцы могут опухать по разным причинам, об этом уже не раз писалось в нашей группе. Но главное, что нужно запомнить, что в подобной ситуации нельзя медлить, — предупреждают спасатели.

Сильный отек может привести к разным последствиям. Начиная от отмирания тканей и заканчивая ампутацией. Спасатели призывают не медлить, как только начался отек и призывать специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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