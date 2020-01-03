«Благо, мелочь нашлась»: школьницу со скандалом заставили заплатить за проезд в автобусе

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:42:57+03:00

Транспорт был коммерческий, а девочка не знала, что ее школьная справка не действует

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Неприятная ситуация случилась с одной из школьниц Новосибирска. Девочка зашла в автобус и предъявила справку. Только ее не приняли.

— Автобус является коммерческим, и если она не оплатит проезд, то ее высадят из автобуса. Благо, у нее нашлась мелочь, и она смогла рассчитаться. Мы нашли этот автобус на пути следования, привезли ребенку деньги, — рассказывает папа девочки в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сибиряки позвонили в компанию, которая обслуживает автобус .

— Был дан ответ, что они являются коммерческим и не обязаны возить детей по справкам. Нам пояснили, что мы должны знать, какой маршрут коммерческий, а какой муниципальный, — цитируют перевозчика родители.

Сибиряки не понимают возмущение родителей, ведь это давно принятое правило:

— Вроде бы троллейбусы трамваи метро муниципальные, автобусы, маршрутки коммерческие.

— Каждый год одно и то же. Большинство автобусов — коммерческие и в них справка не действует.

— Автор, вы первый год живете в Новосибирске?

ИСТОЧНИК KP.RU