«Благо, мелочь нашлась»: школьницу со скандалом заставили заплатить за проезд в автобусе
Неприятная ситуация случилась с одной из школьниц Новосибирска. Девочка зашла в автобус и предъявила справку. Только ее не приняли.
— Автобус является коммерческим, и если она не оплатит проезд, то ее высадят из автобуса. Благо, у нее нашлась мелочь, и она смогла рассчитаться. Мы нашли этот автобус на пути следования, привезли ребенку деньги, — рассказывает папа девочки в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Сибиряки позвонили в компанию, которая обслуживает автобус .
— Был дан ответ, что они являются коммерческим и не обязаны возить детей по справкам. Нам пояснили, что мы должны знать, какой маршрут коммерческий, а какой муниципальный, — цитируют перевозчика родители.
Сибиряки не понимают возмущение родителей, ведь это давно принятое правило:
— Вроде бы троллейбусы трамваи метро муниципальные, автобусы, маршрутки коммерческие.
— Каждый год одно и то же. Большинство автобусов — коммерческие и в них справка не действует.
— Автор, вы первый год живете в Новосибирске?
ИСТОЧНИК KP.RU