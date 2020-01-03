2020-01-03T10:13:15+03:00
Происшествия

Бездомная девушка украла деньги из фитнес-центра в Новосибирске

Мотивы кражи выясняет полиция
Анна ПАШАГИНА
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Девушке теперь грозит жестокое наказание.Девушке теперь грозит жестокое наказание.Фото: Архив "КП"
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В полицию в Железнодорожном районе обратились работники фитнес-клуба. Из их кассы украли деньги — 6 тысяч рублей. Заявление хозяева клуба подали 30 декабря.

— Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую: ею оказалась 20-летняя девушка без определенного места жительства, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

После выяснения обстоятельств правоохранительные органы установили, что девушка была ранее не судима. На какие цели ей понадобилась такая сумма, тоже предстоит разобраться полицейским.

Теперь правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас девушка находится под стражей. Полиция проводит расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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