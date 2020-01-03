Это страшно: в Новосибирске на улице вспыхнул электрический столб

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:18:49+03:00

Несколько домов в районе остались без света

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Жители Октябрьского района на новогодние праздники остались без электричества. Причина тому возгорание столба с проводами. О своей проблеме жители района рассказали в социальных сетях.

— Произошло замыкание электрического столба: все там запутано и неаккуратно сложено оборудование, — рассказывает девушка в «Инстаграм» в группе «incident.nsk». — Плюс ко всему еще и столб с такими же точащими проводами стоит под наклоном.

Жители частного сектора переживают, что если порывы ветра усилятся, столб рухнет на соседний дом. По словам сибиряков, никто не принимает никаких мер. Новогоднее настроение у них испорчено.

В комментариях новосибирцы рассказали о своих похожих проблемах:

— И на Автогенной и Далидовича тоже не было из за этого столба света.

— На Лескова только что свет дали, тоже не было.

— Нам в прошлый раз только прокуратура помогла.

ИСТОЧНИК KP.RU