2020-01-03T08:53:56+03:00
Происшествия

Уцелела лишь веранда: в Новосибирской области сгорел дом

Причины возгорания неизвестны
Анна ПАШАГИНА
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Пожарные успели во время приехать. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.Пожарные успели во время приехать. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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В рабочем поселке Чаны на улице Советской загорелся частный дом. Пламя охватило жилое помещение 2 января ближе к полуночи: дом был поврежден по всей площади. Об этомсообщают в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Тушили пламя водой, которую подвозили от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 550 метров. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщают в пресс-центре ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На локализацию пожара ушло больше 1,5 часов. От огня не пострадала только лишь веранда. Сейчас пожарные уточняют причину возгорания. По предварительной информации пострадавших нет.

В первые дни январских праздников от огня пострадало уже несколько домов. В Бердске на балкон жилого дома попал фейерверк и у людей вспыхнули вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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