Новосибирцы задержали пьяного водителя такси на дороге: он устроил разборки

3 Янв. 2020 2020-01-03T08:08:21+03:00

А вотом бросил своих приятелей на дороге и скрылся

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Вечером 2 января в Кировском районе чуть не произошло столкновение двух машин: одна из них была такси. Мужчина вышел из нее и, обматерив других, двинулся дальше. Но на этом история не закончилась:

— Машину незамедлительно догнали свидетели и преградили путь. Из авто вышел в дупель пьяный мужчина, его трое не менее пьяных приятелей и учинили разборки, — пишут очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

После того, как водителю пригрозили «славой» на просторе интернета, он снова сел за руль автомобиля и уехал, оставив своих приятелей посередине дороги.

Сибиряков возмутило такое поведение автолюбителей:

— Ключи от машины забрал бы и вызвал ДПС. Достали эти алкаши за рулем.

— Почему-то я не удивлен, что это именно такси, - пишут сейчас комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/753035" frameborder="0"></iframe> Пьяный водитель такси устроил разборки на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU