Новосибирцы задержали пьяного водителя такси на дороге: он устроил разборки
Вечером 2 января в Кировском районе чуть не произошло столкновение двух машин: одна из них была такси. Мужчина вышел из нее и, обматерив других, двинулся дальше. Но на этом история не закончилась:
— Машину незамедлительно догнали свидетели и преградили путь. Из авто вышел в дупель пьяный мужчина, его трое не менее пьяных приятелей и учинили разборки, — пишут очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
После того, как водителю пригрозили «славой» на просторе интернета, он снова сел за руль автомобиля и уехал, оставив своих приятелей посередине дороги.
Сибиряков возмутило такое поведение автолюбителей:
— Ключи от машины забрал бы и вызвал ДПС. Достали эти алкаши за рулем.
— Почему-то я не удивлен, что это именно такси, - пишут сейчас комментаторы.
Пьяный водитель такси устроил разборки на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU