2020-01-03T07:29:03+03:00
Общество

Аттракцион страха: сибиряки пожаловались на неисправное колесо обозрения на набережной

Посетители уверяют, что никто не отреагировал на замечания
Анна ПАШАГИНА
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Новосибирцам не понравился звук в кабинках.Новосибирцам не понравился звук в кабинках.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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На новогодних праздниках сибиряки решили прокатиться на новом колесе обозрения на набережной. Впечатления у них остались не самые приятные

— Нас было шестеро: 4 взрослых и двое деток. В кабинке тепло, мы зашли, сели. Сначала даже порадовались, что комфортно. Через 3 минуты от начала появился странный звук, усиливающийся с каждой минутой, — пишет девушка на сайте Flamp.ru.

По словам сибирячки, звук шел от крепления кабинки к опоре. Дети начали закрывать уши, а взрослым стало не по себе от происходящего.

— Мы позвонили администратору. Он сказал, что в курсе, но колесо никто не закрыл. В качестве компенсации предложил не вернуть деньги, как мы просили, а прокатиться еще раз! — негодует мама.

Женщина хочет написать жалобу за некачественное оказание услуг.

Жители Новосибирска поддержали маму с ребенком:

— Думала, самый большой минус это очередь и кататься вечером, но нет.

— Мне тоже не понравилось новое колесо обозрения. В старом было намного лучше!

ИСТОЧНИК KP.RU

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