Аттракцион страха: сибиряки пожаловались на неисправное колесо обозрения на набережной
На новогодних праздниках сибиряки решили прокатиться на новом колесе обозрения на набережной. Впечатления у них остались не самые приятные
— Нас было шестеро: 4 взрослых и двое деток. В кабинке тепло, мы зашли, сели. Сначала даже порадовались, что комфортно. Через 3 минуты от начала появился странный звук, усиливающийся с каждой минутой, — пишет девушка на сайте Flamp.ru.
По словам сибирячки, звук шел от крепления кабинки к опоре. Дети начали закрывать уши, а взрослым стало не по себе от происходящего.
— Мы позвонили администратору. Он сказал, что в курсе, но колесо никто не закрыл. В качестве компенсации предложил не вернуть деньги, как мы просили, а прокатиться еще раз! — негодует мама.
Женщина хочет написать жалобу за некачественное оказание услуг.
Жители Новосибирска поддержали маму с ребенком:
— Думала, самый большой минус это очередь и кататься вечером, но нет.
— Мне тоже не понравилось новое колесо обозрения. В старом было намного лучше!
ИСТОЧНИК KP.RU