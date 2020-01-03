Замерзла и расстроилась: сибирячке перед Новым годом пришлось 3,5 часа стоять в очереди за суши
В новогоднюю ночь сибирячка решила побаловать себя суши: заказала с условием, что заберет сама. Приехав в назначенное время за сетом девушка пришла в ужас от увиденного.
— Я простояла в очереди 3,5 часа. Я замерзла, так как была без перчаток и шапки, рассчитывая что мне от машины до вас пройти три шага, и обратно, я расстроилась, так как у меня были еще дела перед Новым годом, которые я планировала завершить дома, что уж говорить о перспективе остаться с голым новогодним столом? Чем кормить гостей? — оставила возмущенный отзыв девушка на сайте Flamp.ru.
Дождавшись своей очереди, девушке пришлось забрать чужой сет. Его хозяин видимо отчаялся ждать покупки.
Однако в комментариях девушку осудили за такое поведение:
— Готовить лень, а стоять не лень, вот современные женщины, тьфу.
— Народ нынче сам не готовит на стол, или я уже просто старомодная?
— Стоять в очереди 3,5 часа за «едой» сомнительного качества? Такая себе перспектива.
ИСТОЧНИК KP.RU