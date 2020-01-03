Замерзла и расстроилась: сибирячке перед Новым годом пришлось 3,5 часа стоять в очереди за суши

3 Янв. 2020 2020-01-03T06:44:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В новогоднюю ночь сибирячка решила побаловать себя суши: заказала с условием, что заберет сама. Приехав в назначенное время за сетом девушка пришла в ужас от увиденного.

— Я простояла в очереди 3,5 часа. Я замерзла, так как была без перчаток и шапки, рассчитывая что мне от машины до вас пройти три шага, и обратно, я расстроилась, так как у меня были еще дела перед Новым годом, которые я планировала завершить дома, что уж говорить о перспективе остаться с голым новогодним столом? Чем кормить гостей? — оставила возмущенный отзыв девушка на сайте Flamp.ru.

Дождавшись своей очереди, девушке пришлось забрать чужой сет. Его хозяин видимо отчаялся ждать покупки.

Однако в комментариях девушку осудили за такое поведение:

— Готовить лень, а стоять не лень, вот современные женщины, тьфу.

— Народ нынче сам не готовит на стол, или я уже просто старомодная?

— Стоять в очереди 3,5 часа за «едой» сомнительного качества? Такая себе перспектива.

ИСТОЧНИК KP.RU