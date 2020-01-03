2020-01-03T06:14:33+03:00
Происшествия

Снег виноват: в Новосибирске столкнулись три иномарки

О пострадавших на данный момент не сообщается
Анна ПАШАГИНА
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Машины перекрыли правую полосу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Машины перекрыли правую полосу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Ночью в пятницу, 3 января, в Новосибирске произошла серьезная авария: в Октябрьском районе столкнулись 3 автомобиля. Очевидцы выложили фотографии в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». .

— На пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова столкнулись седаны Mitsubishi Diamante, Toyota Premio и кроссовер Subaru Forester, — пишут свидетели в группу Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». — От удара, Субару оказался в снегу с вмятиной на левом борту. У Тойоты, в свою очередь отлетел бампер.

Участники аварии перекрыли одну из полос на перекрестке движение машин было затруднено.. По предварительной информации пострадавших в этой аварии нет.

Сибиряки не смогли оставить без комментариев случившееся:

— А где те, кто без выходных и перекуров должны снег убирать?

— Я за три дня не видел никого, тут мясо на дорогах.

— Минутка позитива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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