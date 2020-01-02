2020-01-02T14:38:41+03:00
Происшествия

«Салют выбил окно, загорелись вещи» - в Бердске из-за фейерверка произошел пожар

Пенсионеры, которые находились внутри, едва не погибли в дыму
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Бердске из-за фейерверка произошел пожар. Фото: архив МЧС.В Бердске из-за фейерверка произошел пожар. Фото: архив МЧС.
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В Бердске из-за салюта едва не погибла чета пенсионеров. Это произошло в новогоднюю ночь около половины первого.

По словам очевидца Александра Кузовкова, местные жители установили в сугробе фейерверк. Когда он начал «стрелять», из-за отдачи завалился и оказался направленным в сторону дома.

- Салют попал в соседнее окно на шестом этаже и разорвался перед нашим. Мы как раз с детьми смотрели в окно. Дети испугались, и мы ушли в комнату. Через некоторое время жена почувствовала запах гари. Я открыл входную дверь, а там все в дыму, - рассказал Александр КП-Новосибирск.

Супруга поспешила одеть детей, а сам глава семейства стал открывать окна в подъезде. Там он застал сотрудников МЧС.

- Спустился до третьего, а там как раз спасатели ломают дверь. На третьем старики инвалиды, им салют прилетел в лоджию, выбил окно. Загорелись вещи. Пока помогал вынести их, скорая, как раз, подъехала. В соседней квартире на третьем тоже, вроде, сказали, окно выбило, но без последствий.

В квартире, по словам очевидца находилась «не ходячая» пожилая женщина, а также мужчина, который передвигается очень медленно. Александр помог спасателям вывести старика, спасена и женщина. Возможно, они погибли бы, не будь им своевременной помощи.

- В 01:10 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава, - сообщает о данном пожаре Главное управление МЧС России по Новосибирской области.

Кстати, в это же время подобное ЧП могло случиться в Новосибирске, где огни фейерверков также полетели в окна дома.

Жители Новосибирска обстреляли фейерверками окна дома. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жители Новосибирска обстреляли фейерверками окна дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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