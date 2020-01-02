Чертово колесо! Неполадки на аттракционе испортили Новый год некоторым жителям Новосибирска

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:16:15+03:00

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Житель Новосибирска пожаловался в интернете на работу Колеса обозрения на Михайловской набережной. По его словам, многие кабинки не работали из-за неполадок с отоплением, а очередь удлиняли безбилетники.

Несмотря на то, что автор жалобы заранее позаботился о встрече полуночи на высоте, Новый год он встретил в очереди. Подробный рассказ возмущенного горожанина выложен в Instagram на странице «revizor.nsk».

«Я хотел в полночь кататься в колесе и смотреть, как город озаряется огнями салютов. 31 декабря примерно в 47 минут у меня были на руках билеты на три круга, очередь была относительно небольшой, и я был полон уверенности, что успею, - написал житель и рассказал, как в итоге все прошло. - Больше половины кабинок не работало из-за отсутствия отопления. Никакую полночь я не встретил в колесе, я встретил Новый Год в очереди. Люди в кабинку набивались по 6 человек, причем самых разных. Обсуждали каждый свое, кто-то звонил по скайпу друзьям и спрашивал, скучают они по нему или нет, кто-то просто обсуждал все, что видит вокруг. За это «шоу» я заплатил 2000 рублей. Считаю, что я просто выкинул их на ветер. Билеты никто не проверял, некоторые люди в очереди прямо говорили, что у них нет билетов. Не продавайте тогда билеты вообще, что за дискриминация?»

Автор также написал, что об исправности кабинок спрашивал заранее, позвонив по телефону аттракциона.

Напомним, что новое Колесо обозрения было запущено в Новосибирске минувшим летом. Аттракцион обошелся городу в сумму более 200 миллионов рублей. Кабинки на аттракционе поднимаются на высоту в 70 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU