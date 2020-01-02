МВД ищет неизвестного в балаклаве: силовики проведут проверку по факту стрельбы в Новосибирске

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:12:35+03:00

Двое парней устроили в Новосибирске «салют» из огнестрельного оружия. По данным пресс-службы ведомства, жалоб от жителей не поступало.

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Полиция намерена найти двоих жителей, устроивших в новогоднюю ночь пальбу. Ролик с ними появился в соцсетях. На видео парень в балаклаве поздравляет с Новым годом и из ружья стреляет в воздух. Его поддерживает еще один неизвестный с пистолетом.

- Заявлений от граждан по данному факту не поступало. В связи с публикациями в СМИ, МВД проведет проверку, - прокомментировал КП-Новосибирск представитель областного управления МВД России Сергей Страдымов.

Сотрудникам предстоит найти «героев» ролика, а затем выяснить, какое оружие было у них в руках. Возможно, такая стрельба предполагает административную ответственность.

Двое неизвестных устроили стрельбу на Юго-Западном.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU