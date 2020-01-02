«Паника, люди снимают» - новосибирцы рисковали собой, стараясь поближе снять полыхающий автобус

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:02:12+03:00

Очевидец рассказал КП-Новосибирск, как за его спиной загорелся ПАЗик

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В Новосибирске на глазах у многочисленных очевидцев сгорел пассажирский автобус. Это произошло на площади Карла Маркса. Очевидец Олег Кубраков рассказал КП-Новосибирск, как это было.

- Мы с ребятами приехали в магазин. В полуметре буквально от этого автобуса стояли. Я сидел, играл в телефон. Голову поднимаю: паника, люди что-то снимают на телефон. Оборачиваюсь, позади меня горит автобус. Людей все больше-больше-больше. Я быстренько, пока бампера не расплавились, задом выехал и припарковал машину подальше, - рассказал Олег. - Мужики, кто поближе был, стали машины оттаскивать, чтобы они не загорелись.

Судя по рассказу очевидца, многие прохожие поспешили снять пожар на фото. При этом некоторые были готовы рисковать собой.

- Было много зевак, все снимали на телефон. Кто-то пытался подойти поближе. Кто ответственней - пытался их отогнать, - сказал Олег Кубраков.

Этот инцидент изданию также прокомментировал представитель областного управления МЧС России Павел Винаков:

- Пожар в рейсовом автобусе ПАЗ маршрута №12. Пострадавших нет, автобус сгорел полностью. Локализация пожара - в 14.15, ликвидация открытого горения - в 14.16. Пострадавших нет.

Люди в пожаре не пострадали.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU