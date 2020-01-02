2020-01-02T12:43:57+03:00
Происшествия

Неизвестный в балаклаве открыл в Новосибирске стрельбу в честь Нового года

В соцсетях появилось видео, на котором двое парней стреляют в воздух из ружья и пистолета
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Неизвестные отметили Новый год стрельбой.Неизвестные отметили Новый год стрельбой.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Необычный и незаконный «салют» устроили в Новосибирске двое неизвестных. Они сделали серию одиночных выстрелов в воздух в честь Нового года. Видео с пальбой выложено в паблике «АСТ-54» в сети «ВКонтакте».

«С 2020-м новым годом. Братва, Новосибирск, Юго-Западный жилмассив. Погнали!» - поздравляет зрителей неизвестный в балаклаве и стреляет из ружья. Следом из пистолета палит его товарищ, лица которого не видно в ролике.

Издание КП-Новосибирск обратилось за комментарием в областное управление МВД России.

Двое неизвестных устроили стрельбу на Юго-Западном.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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